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Подведены итоги работы Службы "122" в Петербурге в ноябре 2023 года
Сегодня, 12:08
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Подведены итоги работы Службы "122" в Петербурге в ноябре 2023 года

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Самыми частыми вопросы стали о вакцинах от коронавируса и гриппа.

В ноябре 2023 года служба "122", которая является одним из основных каналов связи горожан с медицинскими учреждениями и организациями, обработала более 1 миллиона 300 тысяч обращений. Это свидетельствует о высокой активности горожан и значительном объеме работы, выполняемой службой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Средняя нагрузка на службу составляла около 45 тысяч обращений в день. Максимальная нагрузка была отмечена 7 ноября, когда число обращений достигло 68 662. Это подчеркивает важность наличия эффективных механизмов обработки такого большого объема запросов.

Среди наиболее частых запросов граждан можно выделить следующие: запись на вакцинацию от коронавируса, проведение вакцинации от гриппа и COVID-19, вызов врача на дом и запись к врачам-специалистам. Вопросы о вакцинации и вызове врача занимают первое и второе места соответственно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продолжают вакцинацию собак от бешенства.

Фото: Piter.TV

Теги: служба 112, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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