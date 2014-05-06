Подведены итоги работы Службы "122" в Петербурге в ноябре 2023 года

Самыми частыми вопросы стали о вакцинах от коронавируса и гриппа.

В ноябре 2023 года служба "122", которая является одним из основных каналов связи горожан с медицинскими учреждениями и организациями, обработала более 1 миллиона 300 тысяч обращений. Это свидетельствует о высокой активности горожан и значительном объеме работы, выполняемой службой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Средняя нагрузка на службу составляла около 45 тысяч обращений в день. Максимальная нагрузка была отмечена 7 ноября, когда число обращений достигло 68 662. Это подчеркивает важность наличия эффективных механизмов обработки такого большого объема запросов.

Среди наиболее частых запросов граждан можно выделить следующие: запись на вакцинацию от коронавируса, проведение вакцинации от гриппа и COVID-19, вызов врача на дом и запись к врачам-специалистам. Вопросы о вакцинации и вызове врача занимают первое и второе места соответственно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продолжают вакцинацию собак от бешенства.

Фото: Piter.TV