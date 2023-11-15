В Петербурге продолжают вакцинацию собак от бешенства

Запланированные показатели на 2023 год в 100 тысяч вакцинаций будут исполнены Государственной ветеринарной службой Санкт-Петербурга в полном объеме, несмотря на задержки в поставке вакцин.

Продолжается бесплатная комплексная вакцинация собак от бешенства в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В город поступила импортная поливалентная вакцина, благодаря чему Государственная ветеринарная служба возобновила социальную акцию.

За четыре дня вакцинацию прошли более тысячи домашних питомцев, общее количество привитых собак составило более 84 тысяч.

Губернатором Александром Бегловым программа вакцинации находится под личным контролем, и она включает в себя не только вакцинацию от бешенства, но и мечение, а также вакцинацию от видовых инфекций и лептоспироза.

Ранее сообщалось, что в "Горэлектротрансе" рассказали о котохранителях троллейбусного парка Мусе и Василии.

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