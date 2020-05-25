В "Горэлектротрансе" рассказали о котохранителях троллейбусного парка Мусе и Василии

Коты привыкли к движению транспорта и всегда обходят опасные участки, стороной, пропуская трамваи.

В совмещённом трамвайно-троллейбусном парке Спб ГУП "Горэлектротарнас" прилежно несут службу два котохранителя – Муся и Василий. О необычных сотрудниках телеканалу "Cанкт-Петербург" рассказал директор совмещенного трамвайно-троллейбусного парка "Горэлектротранса" Петр Полукаров.

Муся живёт в парке уже пять лет. Она приехала в одном из трамваев: у животного оказались перебиты лапы и хвост. Сотрудники выходили кошку и подарили ей вторую жизнь в качестве смотрительницы. У пожилого "коллеги" Муси Василия, которого называют местным Хатико, тоже достаточно драматичная судьба. Он живёт в парке много лет, но за это время по-настоящему сблизился только с одним сотрудником. Когда его не стало, кот каждое утро по привычке выходил к проходной и ждал там своего товарища. Сейчас Василий переехал в цех по ремонту и обслуживанию подвижного состава трамвая, где люди окружили его вниманием и заботой.

По словам Полукарова, коты привыкли к движению транспорта и всегда обходят опасные участки, стороной, пропуская трамваи.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"