Лиса гуляла ночью по "Новой Голландии"

Судя по кадрам, животное обследовало газон, а затем перебежало на другую сторону по песчаной дорожке и скрылось из виду.

Ночью в историческом районе Северной столице прогуливалась лиса. Рыжую красавицу заметили у парка "Новая Голландия". Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в своём Telegram-канале.

Судя по кадрам, животное обследовало газон, а затем перебежало на другую сторону по песчаной дорожке и скрылось из виду.

Напомним, что Комитет по природопользованию уже неоднократно предупреждал петербуржцев о необходимости соблюдать дистанцию при встрече с лисами и другими дикими животными: также зверей нельзя кормить и привлекать внимание, а тем более не провоцировать агрессию.

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Видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского