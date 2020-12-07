Глава МЧС выразил соболезнования семье погибшего в Петербурге пожарного

Накануне спасатель пропал. Его тело нашли только к вечеру.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарного, который погиб при тушении пожара в "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководство МЧС пообещало оказать всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим сотрудникам и родным и близким погибшего сотрудника.

Командир отделения 64 ПСЧ Илья Белецкий погиб 12 апреля при борьбе с огнем в административно-производственном здании в Невском районе. В течение дня его разыскивали, тело нашли только к вечеру. Сотруднику МЧС был 31 год. Еще двух пожарных госпитализировали с серьезными ожогами дела.

На данный момент пожар до сих пор полностью не удалось потушить.

Фото: Piter.TV