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Юрий Дудь протестировал разработанную петербуржцем с ДЦП программу для геймеров
Сегодня, 12:08
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nastya960

Юрий Дудь протестировал разработанную петербуржцем с ДЦП программу для геймеров

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По словам Дудя, созданная Иваном программа нужна для геймерского айтрекера. Курсор с её помощью двигается глазами.

Блогер Юрий Дудь испытал на себе программу для геймеров с ограниченными возможностями, которую разработал петербуржец Иван Бакаидов. Несмотря на такой диагноз как ДЦП, он живет очень яркой жизнью.

По словам Дудя, созданная Иваном программа нужна для геймерского айтрекера. Курсор с её помощью двигается глазами. По словам блогера, в магазинах продается специальное устройство, которое помогает прицеливаться взглядом.

Ваня сделал так, что это устройство можно использовать так: на экране появляются карточки с предметами, буквами, словами или предложениями — и ты выбираешь нужную, не касаясь клавиатуры. То есть даже тот, кто не может печатать (среди людей с диагнозом ДЦП таких очень много), может так общаться с миром.

Юрий Дудь, блогер

Блогер уточнил, что, возможно, для знающих людей это не что-то сверхъестественное, но он "не мог в это поверить".

В конце прошлого года в Петербурге подросток с ДЦП начал расписывать платки, чтобы накопить на экзоскелет.

Фото: Instagram / @yurydud

Теги: дцп, программирование, юрий дудь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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