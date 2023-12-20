Жители Калининградской области скоро смогут бесплатно научиться программированию в "Школе 21"

Сбер и Калининградская область договорились об открытии школы цифровых технологий.

В Калининграде откроется "Школа 21". Соглашение об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Стороны договорились о совместной подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий.

Школа цифровых технологий от Сбера даёт возможность любому человеку от 18 лет, успешно прошедшему отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Во время учёбы каждый участник проходит обязательную стажировку — работает по своему направлению три месяца. Большинство участников обучения получают предложения о трудоустройстве уже на этом этапе обучения.

"Школа 21" развивается по поручению Президента России. Кампусы школы уже работают в девяти городах страны, а сегодня достигнута договорённость и с Калининградской областью. Экономике региона нужны высококлассные разработчики, и "Школа 21" поможет их подготовить. У нас учатся и молодые ребята, и более взрослые люди, которые хотят сменить профессию. Мы видим, с каким энтузиазмом к запуску проекта относятся в Калининграде, как много сил в это вкладывают. Уверен, совместно мы реализуем эффективный и востребованный для жителей региона проект. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

ИТ-профессионалы сегодня жизненно необходимы предприятиям всех отраслей экономики, социальным учреждениям, органам власти: без них невозможно устойчивое развитие любого региона России и страны в целом. С открытием в Калининграде кампуса "Школы 21" любой житель области получит возможность попробовать себя в этой отрасли, бесплатно получить востребованное образование и стать высококвалифицированным ИТ-специалистом. Алексей Беспрозванных, врио губернатора Калининградской области

Сегодня в России "Школа 21" уже работает в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Якутске, Великом Новгороде, Ярославле, Магасе и Белгороде, в ней учится более 5600 человек. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации.

100% выпускников "Школы 21" успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Фото: пресс-служба Сбера