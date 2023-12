В кампусе "Школы 21" в Великом Новгороде стартовало первое основное обучение

56% участников – жители Новгородской области, остальные приехали на обучение из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

В кампусе "Школы 21" в Великом Новгороде 20 декабря начали учиться программированию более 100 участников. Всего в отборочных интенсивах приняли участие 300 человек. 56% участников – жители Новгородской области, остальные приехали на обучение из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Больше половины участников до старта обучения не имели опыта программирования.

Участники смогут в среднем за полтора-три года освоить ИТ-профессию. В процессе обучения они выучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, и помимо фундаментальных выберут любой из семи прикладных. Также каждый участник будет владеть DevOps, уметь работать с базами данных и сетями. А мягкие навыки, которые развиваются благодаря методологии "равный равному", помогут быстро влиться в работу практически любой ИТ-команды.

Каждого участника "Школы 21" ждет обязательный этап – трехмесячная стажировка в ИТ-компании, по результатам которой они должны получить положительный отзыв. Как правило, ребята трудоустраиваются еще до конца стажировки в ИТ-компании.

Основное обучение проходит в современном кампусе школы, расположенном в здании ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай". Кампус открыт 24/7, поэтому участники могут учиться, пользоваться библиотекой, зонами для игр и отдыха в любое удобное для себя время.

Как всегда, отборочный бассейн прошли самые мотивированные участники. На основном обучении они смогут быстро погрузиться в изучение того языка программирования и тех областей ИТ, которые им интереснее всего. При этом ребята продолжат прокачивать навыки работы в ИТ-командах, будут делать как групповые, так и индивидуальные проекты, примерят на себя роль тимлидов и смогут наслаждаться удивительной атмосферой кампуса 24/7. Так что ждем начала основного обучения и напоминаем, что набор на зимние отборочные бассейны еще идет. В кампусе становится всё больше участников, у которых можно набраться опыта, а значит, методология "равный равному" будет работать еще эффективнее, а учиться станет еще интереснее. Андрей Латышев, директор "Школы 21" в Великом Новгороде

Своими ожиданиями от учебы поделились те, кто прошел отборочный интенсив.

До поступления в школу я сменила несколько профессий: работала экономистом, бухгалтером и даже мастером по бровям. Ссылку на интенсив в "Школе 21" прислала знакомая, которая знала о моем желании стать ИТ-специалистом. Я рискнула! Было сложно, ведь у меня не было никакого опыта программирования. Но методология "равный равному" меня покорила: то, как люди помогают друг другу, поражает и восхищает. А еще здорово, что на территории кампуса много активностей и можно пообщаться с другими ребятами в неформальной обстановке. Благодаря этому появляются силы продолжать. Уверена, дальше будет еще интереснее. Маргарита Пахоменкова, участница "Школы 21" в Великом Новгороде

Не ожидал, что случайный разговор с незнакомцем может настолько изменить жизнь: о "Школе 21" я узнал от одного из участников в обычном чате. Рассказ другого участника меня так вдохновил и мотивировал, что я тут же подал заявку, прошел интенсив и, к большой радости, поступил на основное обучение. Сейчас могу сказать, что всё оказалось даже лучше, чем я себе представлял. Так быстро я еще никогда и нигде ничему не учился". Шахвали Магомедов, участник "Школы 21" в Великом Новгороде

"Школа 21" – образовательный проект, который помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. В Великом Новгороде проект реализуется Сбером в партнерстве с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.

Фото: пресс-служба Сбера