Из областного бюджета на обучение было выделено более 4,5 млн рублей.

Ленобласть обучает безработных востребованным специальностям по социальному сертификату. Об этом сообщила региональная администрация.

Водители, машинисты спецтранспорта, охранники и кладовщики – такие специальности вошли в топ-профессий, выбранных безработными жителями Ленинградской области для обучения по социальным сертификатам в 2023 году.

В рамках социального заказа 151 человек освоил программы профессионального обучения, разработанные регионом с учетом потребностей работодателей и направленные на расширение профессиональных возможностей безработных и эффективное трудоустройство на рынке труда.

Помогали безработным 28 обучающих организаций, как из некоммерческого сектора, так и частных обществ из реестра исполнителей госуслуг. Из областного бюджета на обучение было выделено более 4,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что в большинстве петербургских компаний подняли зарплаты сотрудникам в этом году.

Фото: администрация Ленобласти