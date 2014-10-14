В большинстве петербургских компаний подняли зарплаты сотрудникам в этом году

Надбавки получили специалисты в сфере машиностроения.

Более 60% петербургских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам в этом году. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Чаще всего о повышении зарплат сообщали в сфере машиностроения (82%), добычи и переработки полезных ископаемых (72%), в строительном кластере (70%), а также в финансовой сфере (45%) и IT (40%).

Более 33% компаний в 2023 году смогли увеличить выручку. Четверть предприятий перевыполнила бизнес-план. Около 22% юридических лиц открыли новые филиалы.

Свыше трети опрошенных начальников рассказали, что смогли в этом году улучшить условия труда для сотрудников. Они отправили персонал на обучение и разработали новые системы мотивации.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, в какое время года нужно искать работу.

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