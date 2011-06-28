Петербуржцам рассказали, в какое время года нужно искать работу

Вакансии лучше всего искать весной.

Весной и осенью активность найма работников возрастает, а вот зимой и летом найти работу сложнее. В декабре обычно наблюдается большая нагрузка на сотрудников и HR-специалистов из-за подведения итогов, закрытия задач и планирования следующего года, что делает этот месяц менее благоприятным для поиска работы, передает РИА Новости.

Весна и осень, напротив, считаются более благоприятными периодами для поиска работы.

Рост зарплат в сфере IT снизился в Петербурге. Как посчитали аналитики HeadHunter, за последние 12 месяцев медианная зарплата айтишников в городе снизилась на 4,5 тыс. рублей, до 93 тыс. В разы больше могут получать только высококвалифицированные профессионалы.

Ранее на Piter.tv: треть петербургских работодателей практикует удаленку.

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Фото: Pxhere