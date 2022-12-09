Рост зарплат в сфере IT снизился в Петербурге

Намечается снижение спроса в отрасли, при этом рынок переполнился начинающими специалистами, знания которых ограничены онлайн-курсами.

За год уровень зарплат, предлагаемых специалистам сферы IT в Северной столице, возрос на 8%, однако темпы роста снижаются. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные сервиса SuperJob.

Кроме того, как посчитали аналитики HeadHunter,за последние 12 месяцев медианная зарплата айтишников в городе снизилась на 4,5 тыс. рублей, до 93 тыс. В разы больше могут получать только высококвалифицированные профессионалы.

Намечается снижение спроса в отрасли, при этом рынок переполнился начинающими специалистами, знания которых ограничены онлайн-курсами. Зарплата для таких сотрудников может снизиться в ближайшее время, в то время как для "мидлов" и "сеньоров" замедлятся темпы роста заработка.

Ранее мы сообщили о том, что число соискателей на популярные вакансии в Петербурге упало на треть.

Фото: Piter.TV