Число соискателей на популярные вакансии в Петербурге упали на треть

С ноября 2022 года уровень конкуренции на рынке труда города был снижен с 6,5 резюме на вакансию до 4,3.

С ноября 2022 года уровень конкуренции на рынке труда Северной столицы был снижен с 6,5 резюме на вакансию до 4,3. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом по поиску работы hh.ru.

Отметим, что отток соискателей произошёл во всех отраслях, в том числе тех, которые считаются популярными в городе. В наибольшей степени проблема затронула менеджмент. В этой сфере число резюме снизилось с 33 до 19 на одну вакансию.

Похожие результаты выявлены в сфере консалтинга, маркетинга, продаж, производства, рабочих специальностей и обслуживания.

Ранее мы сообщили о том, что число петербуржцев, которым не хватает зарплаты на основные нужды, возросло до 43%.

Фото: Piter.TV