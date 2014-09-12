Треть петербургских работодателей практикует удаленку

Около 7 процентов компаний сотрудничают с работниками, живущими за пределами РФ.

В Петербурге 35 процентов работодателей практикуют удаленку. Однако в семи процентах таких компаний дистанционно работают даже меньше 10 процентов сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Superjob.

Обычно удаленно трудятся бухгалтеры, программисты, дизайнеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Около семи процентов петербургских фирм сотрудничают со специалистами, которые живут за пределами РФ.

Почти 50 процентов петербуржцев выбрали профессию по воле случая. Кроме того, 8 процентов из них выбрали профессию под влиянием семьи, а еще 2 процента стали продолжателями профессиональной династии. Только 14 процентов заявили, что поняли, кем хотят стать, с самого детства.

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Фото: Pxhere