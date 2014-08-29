Стала известна средняя зарплата педиатров в Петербурге

Спрос на эту категорию специалистов продолжает свой рост.

В ноябре в РФ отметают профессиональный праздник педиатров. Спрос на эту категорию специалистов продолжает свой рост: в 2023 году число размещённых вакансий для детских врачей в стране возросло на 47%, и составило 68 тыс. За это же время спрос на педиатров в Петербурге поднялся на 49%, более чем до трёх тыс. вакансий. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Наиболее часто вакансии для педиатров размещают в российской столице. Прирост показателя в Москве составляет 10% от общего числа вакансий по стране.

Также аналитики подсчитали размер средней зарплаты детских врачей: она составляет 64,1 тыс. рублей по РФ и 65,7 тыс. рублей по Северной столице. Число кандидатов на одну вакансию в данной области остаётся наиболее дефицитным. В Северной столице педиатрам предлагают 65,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге врачей Городской больницы №14 наградили в честь 150-летия учреждения.

Фото: Piter.TV