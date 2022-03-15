В Петербурге врачей Городской больницы №14 наградили в честь 150-летия учреждения

История учреждения началась в 1873 году. Тогда развернули 25 коек для рабочих Путиловского завода.

В Петербурге Городская больница №14 отметила 10 ноября 150 лет со дня основания. По случаю врачей медицинского учреждения наградили нагрудными знаками "Отличник здравоохранения". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На протяжении истории своего развития больница накопила уникальный опыт лечения и восстановления больных с гнойной хирургической инфекцией, что дает возможность проводить сложнейшие, высокотехнологичные операции, внедрять новые методы лечения, инновации и современные технологии для достижения качественного результата. Во все времена здесь трудились высококвалифицированные профессионалы, для которых забота о здоровье и внимание к людям стали делом всей жизни, призванием. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

История учреждения началась в 1873 году. Тогда развернули 25 коек для рабочих Путиловского завода. Больница усиливала работу в годы Первой войны и ВОВ.

Сейчас на базе Городской больницы №14 работает первый в России центр спасения конечностей. Основная его задача – уменьшение частоты высоких ампутаций у пациентов с гнойно-некротическими процессами на фоне нарушенного кровотока при сахарном диабете и облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Операции проводят с применением новых технологий.

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Фото: Смольный