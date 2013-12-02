Благотворительная клиника для бездомных открылась на Балтийской улице

Учреждение располагается у станции метро "Нарвская". Пациентов в доме №36/9 по Балтийской улице начнут принимать с понедельника, 30 октября.

НКО "Благотворительная больница" открывает клинику для беженцев, бездомных и людей без документов и гражданства на юге Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Учреждение располагается у станции метро "Нарвская". Пациентов в доме №36/9 по Балтийской улице начнут принимать с понедельника, 30 октября. Клиника будет принимать по 50 человек в день. В ней будут работать семейный врач, терапевт, травматолог. Кроме того, можно будет пройти диагностику и сдать анализы. Все услуги представляются бесплатно.

Отметим, что НКО основали врачи из Северной столицы: с 2018 года они оказывают медицинскую помощь бездомным в специально оборудованном для этого микроавтобусе. Клинику удалось открыть благодаря пожертвованиям. Учреждение проверили специалисты Роспотребнадзора: ему выдана лицензия на ведение медицинской деятельности от городского комздрава.

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Фото: Piter.TV