В Шушарах прошла акция по раздаче продуктов

Более 200 семей получили необходимые продукты.

В воскресенье, 22 октября, в Шушарах провели акцию по раздаче продуктовых наборов. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в своем телеграм-канале.

Мероприятие организовал председатель Ассоциации производителей детских товаров, услуг и работ Михаил Ветров. Более 200 семей получили необходимые продукты.

Такие инициативы позволяют помочь тем, кто нуждается в поддержке, и показывают, что есть люди, которые думают не только о своих бизнесах, но и о благополучии общества в целом. Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

Ранее на Piter.TV: в Невском районе появился пункт обогрева для бездомных людей.

Фото: Телеграм / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ