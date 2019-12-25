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В Петербурге за сутки волонтеры #МыВместе раздали более 6 тысяч гуманитарных наборов
Сегодня, 15:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки волонтеры #МыВместе раздали более 6 тысяч гуманитарных наборов

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За помощью с доставкой продуктов и лекарств на самоизоляции петербуржцы могут обратиться на горячую линию 8-800-200-34-11.

В Северной столице за сутки добровольцы раздали петербуржцам более 6 тысяч гуманитарных наборов. Об этом сообщили в городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии волонтеры #МыВместе доставили 66 352 набора. Соответствующая гуманитарная помощь направлена пожилым одиноким горожанам, а также малообеспеченным многодетным семьям.

Уточняется, что с 5 октября на портале акции зарегистрировались 1 136 волонтеров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь мобилизуют все силы МЧС и полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: волонтеры, мывместе, продуктовые наборы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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