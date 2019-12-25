В Петербурге в новогоднюю ночь мобилизуют все силы МЧС и полиции

В городе ежедневно будут дежурить более 700 спасателей.

В Северной столице мобилизируют всех правоохранителей и сотрудников МЧС для дежурства в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В новогоднюю ночь на улицы Северной столицы выйдут 700 спасателей. В городе будут проверять места торговли пиротехникой. Теперь в Петербурге разрешено запускать фейерверки призывают на специально оборудованных площадках.

Также в праздничную ночь в центр города выйдет дополнительная техника. Будет произведена дополнительная уборка.

Ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказал о погоде в Петербурге в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv