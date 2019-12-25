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В Петербурге в новогоднюю ночь мобилизуют все силы МЧС и полиции
Сегодня, 14:58
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге в новогоднюю ночь мобилизуют все силы МЧС и полиции

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В городе ежедневно будут дежурить более 700 спасателей.

В Северной столице мобилизируют всех правоохранителей и сотрудников МЧС для дежурства в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

В новогоднюю ночь на улицы Северной столицы выйдут 700 спасателей. В городе будут проверять  места торговли пиротехникой. Теперь в Петербурге разрешено запускать фейерверки призывают на специально оборудованных площадках.

Также в праздничную ночь в центр города выйдет дополнительная техника. Будет произведена дополнительная уборка. 

Ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказал о погоде в Петербурге в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, новогодняя ночь, новый год, фейерверк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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