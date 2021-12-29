Предновогодняя акция "Миллион желаний" помогла получить продуктовые наборы более 8 тысячам семей

В акции приняли участие 1,6 млн россиян.

Торговая сеть "Пятерочка" совместно с Coca-Cola подвела предварительные итоги акции "Миллион желаний". Бесплатные продуктовые наборы получат 8,7 тысяч семей — подопечных фонда "Русь". В том числе продуктовую помощь получат нуждающиеся в Санкт-Петербурге.

Участниками акции стали 1,6 млн человек со всей России. Она проводилась с 30 ноября по 10 января. Прежде всего помощь оказали тем, кто особенно в ней нуждался. Компании перечислили в Фонд продовольствия "Русь" за каждого человека, который принял участие в акции, по три рубля, а затем увеличили сумму вдвое. Общий объем пожертвований составил 10 млн рублей.

Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в "Пятёрочке" каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнёром Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро. Ольга Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети "Пятёрочка".

В продуктовые наборы вошли молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки. Волонтеры фонда уже начали развозить их адресатам из Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани и других городов России.

Фото: ВКонтакте / Пятерочка