В Невском районе появился пункт обогрева для бездомных людей

Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00.

В Невском районе Петербурга у дома 5к2 по 3-му Рабфаковскому переулку открыли пункт обогрева для бездомных людей. Он работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Установлена утепленная палатка с обогревом на четыре спальных места, где нуждающиеся могут провести ночь в тепле и безопасности.

Каждый посетитель пункта проходит медицинский осмотр с санитарной обработкой ран, там выдают продуктовый набор и чистое постельное белье.

Ранее мы рассказывали о том, что "Ночлежка" собирает зонты и дождевики для бездомных.

Фото: пресс-служба Смольного