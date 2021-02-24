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В Невском районе появился пункт обогрева для бездомных людей
Сегодня, 22:23
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В Невском районе появился пункт обогрева для бездомных людей

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Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00.

В Невском районе Петербурга у дома 5к2 по 3-му Рабфаковскому переулку открыли пункт обогрева для бездомных людей. Он работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Установлена утепленная палатка с обогревом на четыре спальных места, где нуждающиеся могут провести ночь в тепле и безопасности. 

Каждый посетитель пункта проходит медицинский осмотр с санитарной обработкой ран, там выдают продуктовый набор и чистое постельное белье. 

Ранее мы рассказывали о том, что "Ночлежка" собирает зонты и дождевики для бездомных.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: невский район петербурга, пункт обогрева
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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