"Ночлежка" собирает зонты и дождевики для бездомных

Все собранные зонты и дождевики будут раздавать бездомным людям в Пункте выдачи.

В Петербурге и Москве начались небольшие дожди – по прогнозам, со следующей недели лить будет практически каждый день. Всю неделю благотворительная организация "Ночлежка" собираем защиту от дождя для бездомных людей.



До 24 сентября в Петербурге можно приносить дождевики и зонты на Боровую улицу, 112б (вход с Расстанной, 1). Всё принимают лично из рук и от курьеров любой службы доставки, каждый день, с 10:00 до 21:00.



Подойдут любые дождевики на взрослых людей: главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Зонты примут любые, работающие, но особенно рады компактным, так как их удобнее носить в рюкзаке.

Все собранные зонты и дождевики будут раздавать бездомным людям в Пункте выдачи.

Фото: Ночлежка