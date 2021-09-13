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"Ночлежка" собирает зонты и дождевики для бездомных
Сегодня, 13:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Ночлежка" собирает зонты и дождевики для бездомных

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Все собранные зонты и дождевики будут раздавать бездомным людям в Пункте выдачи.

В Петербурге и Москве начались небольшие дожди – по прогнозам, со следующей недели лить будет практически каждый день. Всю неделю благотворительная организация "Ночлежка" собираем защиту от дождя для бездомных людей.

До 24 сентября в Петербурге можно приносить дождевики и зонты на Боровую улицу, 112б (вход с Расстанной, 1). Всё принимают лично из рук и от курьеров любой службы доставки, каждый день, с 10:00 до 21:00.

Подойдут любые дождевики на взрослых людей: главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Зонты примут любые, работающие, но особенно рады компактным, так как их удобнее носить в рюкзаке.

Все собранные зонты и дождевики будут раздавать бездомным людям в Пункте выдачи.

Фото: Ночлежка

Теги: дождевики, зонты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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