Спрос на дождевики в Петербурге вырос в два раза

Эксперты связывают это с тем, что дождевики удобнее для передвижения под дождем.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что в Северной столице резко вырос спрос на дождевики. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито.

Согласно последним данным, спрос на дождевики вырос в два раза. Кроме того, резиновые сапоги на 87% стали популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом эксперты отмечают резкое снижение интереса к зонтикам. Это связывают с тем, что дождевики удобнее для передвижения под дождем.

Аналитики выяснили, что спрос на дождевики также отразился на их цене. Так, стоимость этого товара выросла на 17%. В настоящий момент, средняя цена на дождевик составляет 700 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 14 сентября будет ветрено, но без дождей.

Фото:pixabay