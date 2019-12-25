В Петербурге 14 сентября будет ветрено, но без дождей

Температура воздуха прогреется до +15…+17 градусов.

В понедельник, 14 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, распространяющийся с запада. При переменной облачности обойдется без дождей, но ветер пока останется довольно сильным и порывистым. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди в понедельник.

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