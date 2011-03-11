Принести дождевики можно с 13 по 19 сентября.

Благотворительная организация "Ночлежка" в Петербурге и Москве нуждается в дождевиках для бездомных. Информация появилась в группе в социальной сети ВКонтакте.

Принести дождевики можно с 13 по 19 сентября. Адрес в Петербурге – улица Боровая, дом №112б (вход с Расстанной, 1), в Москве – Бумажный проезд 2/2 стр. 6 или в баре "Стрелка", расположенном на Берсеневской набережной. "Ночлежка" примет любые целые дождевики на взрослого человека. Затем сотрудники будут раздавать их на стоянках Ночного автобуса и в Пункте выдачи.

Ранее в "Ночлежке" рассказали о развитии проектов в Петербурге и Ленобласти.

Фото: pexels.com