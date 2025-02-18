В Северной Осетии сотрудники МЧС развернули пункты обогрева

В них водители и пассажиры смогут согреться и зарядить гаджеты.

В Северной Осетии сотрудники МЧС России развернули пункты обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение на участке дороги Владикавказ – Ларс для всех видов транспорта было ограничено из-за непогоды. Также сообщается, что для большегрузов ограничили движение на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля. Сотрудники МЧС развернули пункты обогрева возле КПП Верхний ларс. Отмечается, что в них водители и пассажиры смогут согреться и зарядить гаджеты.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ.

Видео: МЧС России