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В Екатеринбурге ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ
Сегодня, 9:49
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В Екатеринбурге ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ

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У сгоревших грузовиков были повреждены кабина и моторные отсеки.

В Екатеринбурге ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 18 февраля в поселке Полеводство. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что у восьми сгоревших грузовиков были повреждены кабина и моторные отсеки. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Улан-Удэ огнеборцы спасли 29 человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: грузовики, екатеринбург, камаз, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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