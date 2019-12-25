У сгоревших грузовиков были повреждены кабина и моторные отсеки.

В Екатеринбурге ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 18 февраля в поселке Полеводство. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что у восьми сгоревших грузовиков были повреждены кабина и моторные отсеки. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Улан-Удэ огнеборцы спасли 29 человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области