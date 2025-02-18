Площадь огня составила 25 квадратных метров.

В Улан-Удэ огнеборцы спасли 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Овражной. Поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи спасустройств и автолестницы эвакуировали 29 человек, из них пять детей.

Также сообщается, что еще 12 человек вышли на улицу самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал. Площадь огня составила 25 квадратных метров. В его тушении участвовали 32 специалиста и восемь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что пожар на автозаводе "Урал" стал причиной эвакуации 90 человек.

Видео: МЧС России