Пожар на автозаводе "Урал" стал причиной эвакуации 90 человек

Никто не пострадал о время возгорания в Челябинской области.

Пожар на автомобильного заводе "Урал" стал причиной эвакуации 90 человек. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления экстренного ведомства России. Специалисты уточнили, что возгорание произошло в подвальном помещении одного из цехов в Челябинской области.

Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Ликвидировано в кратчайший срок, пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

В профильной службе заметили, что на производственный процесс происшествие не повлияло. Причину возгорания предстоит установить. Согласно уточненным сведениям, выгорели конвейерная лента и промасленная опилочная подушка, находившаяся на полу в подвале цеха. В настоящее время проводится проливка помещений, огнеборцы проверяют объекты на наличие скрытых очагов. Также происходит проветривание. В результате воспламнения никто не пострадал.

Напомним, что автозавод "Урал" входит с Союз машиностроителей России. Он является одним из крупнейших производителей грузового транспорта в стране. Основными клиентами предприятия считаются нефтегазовый сектор, лесное хозяйство, горнодобывающая отрасль, строительная, дорожная сфера.

По факту столкновения лесовоза и пассажирского автобуса на дороге "Паша – Кондега" возбуждено уголовное дело.

Фото: Вконтакте / Свободный Миасс, Управление ГОЧС г. Миасс