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По факту столкновения лесовоза и пассажирского автобуса на дороге "Паша – Кондега" возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

По факту столкновения лесовоза и пассажирского автобуса на дороге "Паша – Кондега" возбуждено уголовное дело

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Водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира.

В Волховском районе Ленобласти в связи с произошедшим ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело.

На автодороге "Паша – Кондега" 14 февраля произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира.

Следственным отделом по городу Волхову СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На месте работают следователи, сотрудники полиции, МЧС и иных ведомств.

Также утром 12 февраля 2025 года на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП  с участием грузового автомобиля и автобуса.

Фото: СК по Ленобласти

Теги: лесовоз, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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