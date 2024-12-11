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Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волховском районе в районе деревни Паша
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волховском районе в районе деревни Паша

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Прокуратура начала проверку.

Волховская городская прокуратура начала проверку ДТП в деревне Паша. Авария произошла утром 14 февраля.

По предварительной информации, вблизи деревни Паша Волховского района произошло столкновение грузового автомобиля с рейсовым автобусом.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. По данным 78.ru, погиб 59-летний водитель автобуса, а также пострадали 68-летняя и 78-летняя женщины.

Ранее по факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело. Утром 12 февраля 2025 года на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП  с участием грузового автомобиля и автобуса.

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Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: волховский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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