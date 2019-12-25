В Петербурге нуждающимся раздадут более 18 тонн муки

Списки нуждающихся предоставит Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Известный производитель мультиварок передал Петербургу для раздачи нуждающимся свыше 9000 пакетов муки. В честь Масленицы более 900 наборов, включающих какао и муку, доставят многодетным семьям и матерям одиночкам.

Списки нуждающихся предоставит Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Продуктовые пакеты раздадут совместно с "Фондом продовольствия "Русь" с 10 по 13 марта не только по Петербургу, но и по Ленобласти.

С начала 2021 года производитель бытовой техники уже передал нуждающимся более 8 000 продуктовых наборов.

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