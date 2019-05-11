"Ночлежка" просит горожан поделиться блинами с бездомными

Традиционный сбор блинов проходит до 14 марта.

С наступлением масленичной недели благотворительная организация "Ночлежка" анонсировала традиционный сбор блинов для бездомных. Желающие могут поделиться блинами на Боровой, дом №112 в Петербурге или на Бумажном проезде, дом №2/2 в Москве.

В организации отметили, что голодные люди будут рады любому угощению: сытному, сладкому, толстому, тонкому, с начинкой или пустому блину. В общем, приносить блины можно разные и в разном количестве до 14 марта с 10 часов утра до 22 часов вечера.

В любой день с 10 до 22 часов до 14 марта включительно. А что после 14 марта? Тоже с радостью примем запоздалые блины, главное, чтобы они были свежие и вкусные. К сожалению, голодных в Ночлежке всегда очень много отметили в организации.

Ранее мы писали, что "Ночлежка" снова просит помощи в сборе проездных и жетонов.

Фото: "Ночлежка" / Вконтакте