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"Ночлежка" снова просит помощи в сборе проездных и жетонов
Сегодня, 9:48
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himif

"Ночлежка" снова просит помощи в сборе проездных и жетонов

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Принести пополненные проездные и жетоны можно в сам приют или опустить их в копилки "Ночлежки".

Сотрудники благотворительной организации "Ночлежка" снова просят петербуржцев помочь со сбором проездных и жетонов. Акцию объявили в официальной группе "Ночлежки" ВКонтакте 7 марта.

Как отметили волонтеры, их запасы жетонов для проезда на метро и "Подорожников" почти на нуле, поэтому средства для проезда на общественном транспорте сейчас очень нужны. У бездомных людей чаще всего нет возможности купить себе проездной, чтобы доехать хотя бы до самой "Ночлежки".

Жетоны можно принести в приют "Ночлежки" на Боровой, 112Б с 9.00 до 21.00 каждый день или же положить жетоны и пополненные проездные билеты в копилки для пожертвований. Коробочки "Ночлежки" можно найти в различных заведениях по всему городу 

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Фото: Piter.TV

Теги: ночлежка, общественный транспорт, проездной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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