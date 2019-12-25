Ленинградские фермеры получат свой "Торговый дом"

Обозреватель Piter.tv – о новой экономической тенденции.

Накануне в городе на Неве впервые прошла "Ярмарка фермеров Ленинградской области". Неожиданно, как по волшебству, в канун новогодних праздников на заснеженной Московской площади около памятника Ленину и в ТРК "МЕГА Парнас" у магазина "Ашан" появились пестро украшенные ярмарочные электрофицированные деревянные домики, вызывающие ощущение ностальгического тепла. И также неожиданно, спустя неделю, исчезли, оставив у покупателей приятное послевкусие. Петербуржцам к новогоднему столу была предложена качественная, произведенная небольшими партиями, натуральная продукция крестьянских хозяйств.



Более 50 ленинградских фермеров, несмотря на сложный 2020 год и морозную зиму, привезли горожанам все, что необходимо для праздничного стола, со всей ответственностью подойдя к мерам эпидемиологической безопасности. На прилавках, источая вкусный пряный аромат, красовались свежие и выдержанные сыры собственных сыроварен и другие молочные продукты, а также деревенская колбаса, копчености, мясные и рыбные деликатесы, говядина, баранина, мясо птицы, рыба, кондитерские изделия, ленинградский мёд и продукты пчеловодства, свежие и консервированные овощи, грибы и ягоды. Помимо изобилия разносолов, также можно было приобрести оригинальные сувениры.

Несомненно, идея с ярмарками - отличная. И фермеры, подробно рассказывающие про свою продукцию, смотрятся колоритно. Однако все это время не покидает мысль, что реализацией фермерской продукции все-таки должны заниматься соответствующие структуры, экономя время крестьян. У них и без того, забот хватает. Ни для кого не секрет, что кадровая политика на селе - самое слабое место. Разумеется, в хозяйстве нужны работники, но даже дети фермеров зачастую не хотят повторять опыт фермерства своих родителей, стремятся уехать в город. И, абстрагируясь от лирики, их можно понять - сельскохозяйственный труд нелегкий, ненормированный, ведь у скотины выходных нет.

В одном из ярмарочных торговых павильонов, сыродел Мила Галанова семейной сыроварни "Галановъ и Ко" поделилась радостью. Как выяснилось, в помощь фермерам Ленобласть создает Торговый Дом "Лениградский".

"А это значит, что станет легче с реализацией сыров, освободится время и ресурсы для основного производства, появятся оборотные денежные средства для закупки молока и закваски, необходимые для изготовления сыров. У нас планы грандиозные! Хотим отремонтировать большой цех, чтобы варить больше сыра, так полюбившегося горожанам, - пояснила Мила. После переезда из Пушкинского района Санкт-Петербурга "поближе к качественному, сыропригодному молоку" в Волосовский район Ленобласти, Правительство области оказало поддержку - выделило субсидию в размере 70% на возмещение затрат на оборудование. Молоко покупаем на Племенном заводе "Рабитицы", оно очень вкусное и чистое. Там применяют вакуумную систему дойки, при этом коровы катаются на карусели под музыку".

Я подумала, что в журналистской деятельности, мы недостаточно внимания уделяем людям, которые в нашу эру потребителей и погоней за прибылью, производят качественные и безопасные продукты питания. Привыкли, что им сразу же можно предъявить претензии к качеству. Поэтому при написании статьи, было задумано получить информацию о существующих проблемах сбыта фермерской продукции в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, что называется, "из первых уст". Однако, на фоне открывающихся для фермеров перспектив, позиция руководителя ассоциации оказалась невнятной. Неудивительно, что ситуация со сбытом пробуксовывает.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, решение о создании торгового дома, как единого оператора по продвижению продукции региональных производителей, было принято исходя из текущих реалий. Областное правительство оказывает меры поддержки по развитию производства, но проблема реализации выпущенной продукции замедляет этот процесс. Поэтому и создается организация для помощи в продаже, популяризации качественных продуктов по доступным ценам, в развитии бренда Ленинградской марки качества.

В настоящее время Торговый дом "Ленинградский" находится в стадии разработки и согласования учредительных документов, оформления юридического лица. Организация объединит не только оптовую и розничную торговлю, но и поможет фермерам планировать производство с учетом потребности покупателей, сезонности, обучит формировать корректную себестоимость продукции с учетом расходной части и торговой наценки, поможет вывести новый продукт на рынок. Все это позволит иметь конкурентные цены областных производителей, как в торговых сетях, так и в магазинах собственной розничной сети.

Открытие торгового дома как юридического лица планируется в первой половине текущего года. Продажа продукции товаропроизводителей Ленинградской области на ярмарках начнется уже весной.

В ходе ознакомления с ярмаркой губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о старте в январе областной программы поддержки фермерства "Ленинградский фермер", которая будет финансироваться из областного бюджета, и не будет иметь принципиального отличия от поддержки "Начинающего фермера", финансирование которого из федерального бюджета прекращено. Область полностью возьмет на себя финансирование всех программ поддержки, заявленных на 2021 год, причем объем выделенных средств будет не ниже, чем в прошлом году.

"Несмотря на то, что лишних денег нет, и бюджет на 2021 год принят с дефицитом, мы прекрасно понимаем, что каждая копейка, вложенная в крестьянско-фермерское хозяйство, сторицей вернется. Во-первых — это занятость людей, во-вторых — это экологически чистая продукция, которая поступает на прилавки, а в-третьих, когда фермеры становятся на ноги, они платят налоги. Это хорошая бюджетная инвестиция", — сказал Александр Дрозденко.

И добавил, что традиция ярмарок Ленинградской области в Петербурге будет продолжена.

Как рассказал Олег Малащенко, в этом году будет продолжена поддержка по мероприятию гранты "Агростартап". С этого года принять участие в конкурсных отборах на получение грантовой поддержки на создание или развитие фермерского хозяйства смогут не только крестьянские (фермерские) хозяйства, но и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

По информации, размещенной на сайте Правительства Ленобласти, в регионе действуют около 3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 22 сельскохозяйственных потребительских кооператива, более 200 тысяч граждан ведут личные подсобные хозяйства. Ассортимент продукции насчитывает более сотни наименований: молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты, картофель, овощи, зелень, рыба и рыбная продукция, грибы, ягоды. В общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства на долю фермеров приходится 3,7 % продукции. Объем валовой продукции АПК — 260 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

В 2020 году гранты получили 48 фермеров ("начинающий фермер", "Агростартап", "Семейная ферма", "Ленинградский гектар"), общий объем средств грантовой поддержки составил — 192,6 млн рублей. По итогам года общий объем поддержки фермерства составил 550 млн руб или 10% от всей поддержки АПК.

"Продукция производителей Ленинградской области любима и востребована жителями Санкт-Петербурга, и мы готовим предложения для петербуржцев, что бы наша продукция была у них в ежедневном рационе", - заверил Олег Малащенко.

Текст, фото: Марина Хуторова / Piter.tv