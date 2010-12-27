Злоумышленники проникли в больницу под видом врачей и вынесли деньги из сейфа

Также они избили медицинских работников и связали их.

Злоумышленники напали на медицинских работников, похитили из сейфа начальника отдела эксплуатации медицинской техники деньги и скрылись. Теперь им грозит уголовная ответственность. Об этом 24-го июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, организатор преступления Грудецкий 29 марта 2019 года привез на машине к "Городской больнице № 40" братьев Симбиревых. Они переоделись в медицинских работников и попали в помещение больницы. В служебном кабинете они жестоко избили, а затем связали начальника отдела эксплуатации медицинской техники, главврача больницы и заместителя директора медицинского информационного центра.

Далее преступники похитили из сейфа 350 тысяч рублей, которые принадлежали начальнику отдела эксплуатации медицинской техники. Также в сейфе были 500 тысяч рублей и 26 тыс. евро. Это были пациент больницы. Ранее он передал их для покупки дорогостоящего медицинского оборудования.

В результате розыска сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых. Один находился в Петербурге, второй - в Тамбовской области, третий - в Нижегородской области.

Следствие собрало необходимые доказательства. В ближайшее время участникам преступления вынесут обвинительный приговор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка сбила мужчину на пересечении Обводного канала и Рузовской улицы.

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