Иномарка сбила мужчину на пересечении Обводного канала и Рузовской улицы

В сети появилось видео с камер наружного наблюдения.

В понедельник, 24 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Около 6 часов утра на пересечении Обводного канала и Рузовской улицы 46-летний водитель Volkswagen сбил мужчину лет 35 на вид. В сети появилось видео с камер наружного наблюдения.

Наезд на мужчину произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший переходил дорогу на красный сигнал светофор, когда как иномарка двигалась на разрешающий зеленый. Известно, что пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в тройном ДТП на Энгельса погиб водитель "КИА".

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.