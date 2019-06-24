В тройном ДТП на Энгельса погиб водитель "КИА"

Также в аварии есть трое пострадавших.

В Петербурге на проспекте Энгельса произошла смертельная авария. Вблизи Светлановской набережной столкнулись три автомобиля. В результате удара водитель иномарки "КИА" погиб на месте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Трагедия случилась около часа ночи. Шофер "Хендая Солярис" выехал на полосу встречного движения, где задел "КИА" и "Жигули". Виновник аварии госпитализирован с тяжелыми травмами. Его пассажиры (двое мужчин) отделались повреждениями средней тяжести. Известно, что одного из шоферов-участников аварии зажало в транспортном средстве. Его пришлось вырезать спасателям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Nissan сбил 3-летнего мальчика в Невском районе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб