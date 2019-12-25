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Городская больница 2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медпомощи
Сегодня, 17:53
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Городская больница 2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медпомощи

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Больница продолжит работу в штатном режиме с 16 марта.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что Городская больница №2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной с завтрашнего дня.

Со среды больница снова будет работать в штатном режиме оказания плановой и экстренной помощи неинфицированным пациентам.

Пациенты могут получить помощь по  всем профилям больницы: сердечно-сосудистая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, ортопедия, урология, гинекология, пульмонология, гастроэнтерология, оториноларингология и другие. 

Фото: Комздрав СПб / Телеграм

Теги: городская больница, озерки, петербург, плановая медицинская помощь
Категории: Лента новостей,

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