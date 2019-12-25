Городская больница 2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медпомощи

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что Городская больница №2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной с завтрашнего дня.
Со среды больница снова будет работать в штатном режиме оказания плановой и экстренной помощи неинфицированным пациентам.
Пациенты могут получить помощь по всем профилям больницы: сердечно-сосудистая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, ортопедия, урология, гинекология, пульмонология, гастроэнтерология, оториноларингология и другие.
Фото: Комздрав СПб / Телеграм
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