Городская больница 2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медпомощи

Больница продолжит работу в штатном режиме с 16 марта.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что Городская больница №2 в Озерках возобновляет прием петербуржцев для получения плановой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной с завтрашнего дня.

Со среды больница снова будет работать в штатном режиме оказания плановой и экстренной помощи неинфицированным пациентам.

Пациенты могут получить помощь по всем профилям больницы: сердечно-сосудистая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, ортопедия, урология, гинекология, пульмонология, гастроэнтерология, оториноларингология и другие.

Фото: Комздрав СПб / Телеграм