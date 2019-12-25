Почти 50% петербуржцев выбрали профессию случайно

У 22% опрошенных профессия возникла из личного увлечения или хобби.

На данный момент46% жителей Петербурга считают свою профессию случайным выбором. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Примечательно, что у 22% опрошенных профессия возникла из личного увлечения или хобби. Также 8% респондентов выбрали профессию под влиянием семьи, а 2% стали продолжателями семейной профессиональной династии. Только 14% заявили, что их профессия была осознанным выбором ещё с детства.

Согласно опросу, работники транспортной сферы (73%), административный персонал (66%) и работники сферы продаж и маркетинга (63% и 64%) чаще других приходят к своей профессии в связи со случайными обстоятельствами. В то же время работники строительной сферы (29%), сферы науки и образования (24%), финансисты и бухгалтеры (20%) делают более осознанный выбор в сторону своего профиля.

Также интересно, что чаще всего хобби перерастает в полноценную карьеру у специалистов в области программирования и работников сферы искусства и культуры (по 32%). Почти аналогичная ситуация и у представителей сферы производства (22%). Продолжателями профессиональной династии в основном выступают работники из сферы науки (10%), бухгалтерии (7%) и производственники (4%).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на многозадачных сотрудников в Петербурге увеличился на 75%.

Фото: Piter.TV