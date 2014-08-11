Спрос на многозадачных сотрудников в Петербурге увеличился на 75%

За год доля вакансий с требованиями многозадачности соискателей составила 10,3%, а в целом по стране – 8,3%.

В течение последних двух лет спрос на сотрудников с широким кругом обязанностей в РФ набирал обороты и практически утроился. Тренд затронул и Северную столицу, где потребность в многозадачных работниках выросла на 75%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса hh.ru в СЗФО.

За год доля вакансий с требованиями многозадачности соискателей составила 10,3%, а в целом по стране – 8,3%. Как уточнила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова, дефицит рабочей силы в стране привёл к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат во многих секторах экономики. Однако не обошлось и без побочных эффектов.

Бузунова также отметила, что в условиях увеличения стоимости рабочей силы некоторые компании, прежде всего малый бизнес и стартапы, испытывают затруднения с наймом персонала в достаточном объёме. Поэтому они требуют от каждого нового сотрудника большей вовлечённости даже в те процессы, к которым они ранее не имели дела.

В 2023 году особый спрос на сотрудников с широким спектром навыков наблюдался в сфере культуры и искусства, а также на предприятиях ЖКХ и в сфере образования.

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Фото: Piter.TV