В Петербурге всё ещё не хватает дворников для борьбы со снегом

По подсчётам жилищного комитета Северной столицы, оптимальная численность работников ручного труда для города равна 4,2 тыс. человек.

На прошлой неделе Смольный смог справиться с обрушившимся на Северную столицу снегопадом и не допустить транспортного коллапса. Тем не менее, при достаточном количестве техники, в городе не хватает рабочих рук. О нехватке дворников пишет издание Spb.aif.ru.

По последним данным, в пиковые нагрузки на улицах Петербурга трудились 3116 работников ручного труда. Однако, по подсчётам жилищного комитета Северной столицы, оптимальная численность дворников для города равна 4,2 тыс. человек. Судя по данным пресс-службы сервиса hh.ru, только за последний месяц в городе 260 связанных с этой деятельностью вакансий. Это примерно на 20% больше, чем за октябрь.

В данном случае мы видим, что востребованность дворников в целом по городу достаточно хорошая, и не только не падает, но и стабильно растёт. Такой спрос провоцирует и буквально заставляет работодателей "подтягивать" предлагаемую зарплату и условия ближе к рыночному уровню, чтобы хоть как-то привлечь кандидатов. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО

Ранее мы сообщили о том, что новые снегоплавильные пункты построят к 2026 году в Петербурге.

Фото: Piter.TV