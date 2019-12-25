Новые снегоплавильные пункты построят к 2026 году в Петербурге

Планируется, что объём работы каждого их новых пунктов составит по пять тыс. куб.м снега за сутки.

К 2026 году в городе на Неве хотят построить два новых снегоплавильных и один снегоприёмный пункт. Такое заявление сделала замдиректора Петербургского филиала водоотведения предприятия ГУП "Водоканал" Юлия Азовцева в рамках Ежегодного международного дорожного форума, передаёт ТАСС.

Планируется, что объём работы каждого их новых пунктов составит по пять тыс. куб.м снега за сутки. Объекты разместят на Софийской улице, на улицах Руставели и Ворошилова. Скоро предприятие определится с подрядчиками для проектирования.

Напомним, что сейчас в Петербурге работают семь стационарных снегоприёмных, а также 11 стационарных снегоплавильных пунктов. Их общая производительность равна 101,5 тыс. куб.м. в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут погасить задолженность перед "Водоканалом" без штрафа.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"