Петербуржцы смогут погасить задолженность перед "Водоканалом" без штрафа

При этом УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

Петербуржцы смогут погасить задолженность за коммунальные услуги без штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

В период с 1 по 31 декабря ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит акцию "В Новый год без долгов". Жители Петербурга и Ленинградской области могут погасить задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение без начисления пеней.

Акция распространяется как на потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по прямым договорам с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", так и на собственников жилых домов. Долг необходимо погасить до 31 декабря 2023 года.

При этом УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

Ранее стало известно, что жители центральных районов Петербурга чаще всех сбрасывают мусор в канализацию.

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Фото: Водоканал