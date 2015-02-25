Образцы для подражания – жители Курортного и Колпинского районов.

Жители центральных районов Петербурга чаще всех сбрасывают мусор в канализацию. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

"Антилидеры" по неправильному пользованию канализацией за 11 месяцев 2023 года : Петроградский район (56%); Адмиралтейский район (53%); Приморский район (54%).

Жители Центрального района (41%) по сравнению с 2022 годом стали сбрасывать мусор в канализацию в два раза реже.

Образцы для подражания – жители Курортного и Колпинского районов. Общий процент засоров из-за мусора в канализации там не превысил 4%.

Водоканал просит петербуржцев внимательно относиться к культуре водопотребления и не смывать в унитаз ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги.

Фото: Водоканал