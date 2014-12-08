Cовместный кампус Центра им. В. А. Алмазова и "Школы 21" откроется в Санкт-Петербурге

Специально для проекта "Школа 21" совместно ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" будет разработана программа обучения, адаптированная для будущих врачей.

В Санкт-Петербурге будет реализован совместный проект ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России и "Школы 21" — школы цифровых технологий от Сбера. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, и Евгений Шляхто, генеральный директор Центра им. В. А. Алмазова.

Специально для проекта "Школа 21" совместно ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" будет разработана программа обучения, адаптированная для будущих врачей. Студенты получат компетенции, которые позволят им стать инициаторами IT-продуктов и решений в здравоохранении, грамотно ставить задачи IT-специалистам и работать с ними в одной команде. Обучение будет проходить по методике "равный равному".

Совместный кампус ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" и "Школы 21" будет объединять компетенции в сферах образования и здравоохранения и станет центром, открытым для обучения современным цифровым навыкам и технологиям будущих врачей.

Сбер и Центр им. В. А. Алмазова также договорились, что будут обмениваться лучшими практиками и экспертизой в области подготовки медицинских работников. Планируется реализовать совместные мероприятия по обучению цифровым навыкам представителей медицинской сферы в том числе за счёт внедрения платформенных решений и современных технологий.

Мы живём в мире, где технологии стремительно меняют каждый аспект жизни — от того, как мы общаемся, до того, как заботимся о здоровье. Совместная работа Сбера и Центра им. В. А. Алмазова — это не просто технологическое партнёрство, это вклад в развитие медицины будущего. Чтобы технологии работали в полную силу необходимы высококлассные специалисты. Медицинские работники будущего — это профессионалы с фундаментальными знаниями и уверенные пользователи цифровых платформ, аналитических систем, AI-инструментов. Наше сотрудничество с Центром им. В. А. Алмазова и реализация еще одного совместного проекта откроет для студентов, врачей возможность изучать современные цифровые технологии и эффективно применять их на практике. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Центр Алмазова — уникальное научное учреждение c мощной клинической базой, научными исследованиями и разработками мирового уровня. Центр — первое научное учреждение в России, где обучаются студенты в специалитете. В области медицинского образования на нашей базе реализуется "бесшовное" обучение, начиная от школы и через университетское образование и заканчивая последипломным обучением специалистов и подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также последипломным обучением для повышения квалификации и получения новых специальностей. Применение искусственного интеллекта крайне востребовано в медицине. Сегодня искусственный интеллект помогает в диагностике и лечении заболеваний, особенно онкологических и сердечно-сосудистых, помогает в образовании. У нас реализуются многие научные и прикладные проекты в клинической медицине, организации медицинской помощи. Теперь мы подошли к разработке совместных продуктов в медицинском образовании с гигантом информационных технологий. Создание кампуса позволит на самом современном уровне обучать студентов-медиков, ординаторов, врачей информационным технологиям, программированию, грамотной постановке задач для систем искусственного интеллекта и откроет целое направление на стыке областей знания: медицины, информатики, проектного управления и управления человеческими ресурсами. Здесь сможет себя реализовать как талантливая молодёжь, так и опытные специалисты, тянущиеся к новым горизонтам знаний и навыков. Евгений Шляхто, генеральный директор Центра им. В. А. Алмазова

Сбер и Центр им. В. А. Алмазова имеют опыт плодотворного сотрудничества в сфере обучения больших языковых моделей и применения искусственного интеллекта в медицине. На базе Центра проводилось обучение медицинским знаниям нейросетевой модели Сбера GigaChat, и здесь же она одной из первых в мире сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело". Центр в сотрудничестве со Сбером проводит научные исследования в области искусственного интеллекта: в области распознавания медицинских изображений, распознавания речи, обработки медицинской документации, а также в других направлениях.

Фото: пресс-служба Сбера