Подъезд к Центру Алмазова станет удобнее после реконструкции

Уже в сентябре здесь планируют открыть новый научно-образовательный комплекс, рассчитанный на 1700 человек.

В Приморском районе реконструируют Солунскую и Тбилисскую улицы. После расширения они станут четырехполосными и обеспечат более удобный подъезд к Центру Алмазова.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проекты реконструкции Солунской и Тбилисской улиц в Приморском районе. Работы направлены на улучшение транспортной доступности Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Соответствующее решение приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

По словам главы города, Центр Алмазова остается одним из ведущих медицинских и научных учреждений Петербурга, поэтому важно обеспечить удобный подъезд для пациентов, сотрудников и посетителей.

После завершения реконструкции Солунская и Тбилисская улицы станут четырехполосными. Кроме того, по ним смогут курсировать маршруты общественного транспорта. Проект предусматривает реконструкцию 280 м Солунской улицы на участке от Тбилисской улицы до 3-й линии 1-й половины, а также 320 м Тбилисской улицы от Солунской улицы до улицы Аккуратова.

Фото: пресс-служба Смольного