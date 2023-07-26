Подъезд к Центру Алмазова станет удобнее после реконструкции

В Приморском районе реконструируют Солунскую и Тбилисскую улицы. После расширения они станут четырехполосными и обеспечат более удобный подъезд к Центру Алмазова.
Власти Санкт-Петербурга одобрили проекты реконструкции Солунской и Тбилисской улиц в Приморском районе. Работы направлены на улучшение транспортной доступности Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.
Соответствующее решение приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.
По словам главы города, Центр Алмазова остается одним из ведущих медицинских и научных учреждений Петербурга, поэтому важно обеспечить удобный подъезд для пациентов, сотрудников и посетителей.
После завершения реконструкции Солунская и Тбилисская улицы станут четырехполосными. Кроме того, по ним смогут курсировать маршруты общественного транспорта. Проект предусматривает реконструкцию 280 м Солунской улицы на участке от Тбилисской улицы до 3-й линии 1-й половины, а также 320 м Тбилисской улицы от Солунской улицы до улицы Аккуратова.
Фото: пресс-служба Смольного
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