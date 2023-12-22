В Центре Алмазова впервые в мире применили монотерапию для лечения колита у ребёнка

Малыш поступил к медикам в крайне тяжелом состоянии: он боролся за свою жизнь с самого рождения.

Петербургские врачи провели первую в мире успешную монотерапию, используя энтерально вводимый кислород. Этот метод был применён специалистами Центра Алмазова для лечения клостридиального колита у четырёхмесячного ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Малыш поступил к медикам в крайне тяжелом состоянии: он боролся за свою жизнь с самого рождения. Из-за плацентарной недостаточности роды произошли преждевременно. Врожденные аномалии развития кишечника осложнились вирусной инфекцией – клостридиальным колитом. По медицинским протоколам требовалось лечить его комплексом антибиотиков. Однако, учитывая крайне серьёзную угрозу жизни и желая избежать возможных побочных эффектов от антибактериальной терапии, врачи решили использовать альтернативный метод.

Специалисты вводили ребёнку чистый кислород с помощью специального назоинтестинального зонда, установленного в оставшуюся часть тонкого кишечника. Положительные изменения были отмечены медиками уже через сутки.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный хараактер)