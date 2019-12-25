AI, компьютерное зрение и автономизация: в "Школе 21" в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня

Участники обучения "Школы 21", старшеклассники, студенты университетов и колледжей Новгородской области смогут изучать современные цифровые технологии, искусственный интеллект и осваивать инженерные компетенции.

На базе кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде начала работу технологическая лаборатория для развития искусственного интеллекта и машинного зрения. Она была открыта в ходе Чемпионата высоких технологий, соорганизатором которого выступил Сбер. На основе лаборатории будет сформирован собственный центр экспертизы и подготовки специалистов по новым технологическим специальностям в сфере искусственного интеллекта.

Лаборатория представляет собой современное пространство для обучения и исследований. Его ключевые направления — искусственный интеллект, компьютерное зрение и автономизация сложных систем.

Новая площадка оборудована мощной рабочей станцией для нейросетей, которая позволяет локально развёртывать модели до 14 млрд параметров и проводить эксперименты с LLM, RAG, агентными системами и голосовыми ассистентами.

Лаборатория оснащена передовыми образовательными и исследовательскими платформами, в частности, образовательным комплексом для изучения AI и компьютерного зрения. Он в том числе позволяет моделировать задачи беспилотных автомобилей. Комплекс задействован в лабораторных и курсовых работах Новгородского государственного университета, образовательных программах "Школы 21", хакатонах и соревнованиях. С его помощью студенты изучают электронику и схемотехнику, работают с датчиками линии и дистанции, программируют, осваивают методы обработки изображений, нейросети и машинное обучение. Комплекс позволяет разрабатывать алгоритмы движения по маршруту, вдоль стен, в туннелях, с поиском пути и следованием за объектом.

В лаборатории также представлена современная бионическая платформа, которая открывает доступ к глубокому изучению кинематики и динамики роботов, устойчивости и контакта с опорой, управления движением помощью единого алгоритма. Платформа даёт возможности для изучения навигации и локализации, включая одометрию, SLAM и планирование траекторий. С её помощью осваивают компьютерное зрение и 3D-восприятие: детекцию и трекинг, работу с маркерами и облаками точек.

Студенты также смогут изучать здесь распределённые вычисления и навигацию.

Новгородская область за короткий период стала одним из лидеров по технологическому развитию. Ранее здесь открылась первая на Северо-Западе "Школа 21" от Сбера, а теперь на ее базе появилась инновационная площадка для развития высококвалифицированных специалистов — технологическая лаборатория искусственного интеллекта и машинного зрения. Она станет пространством для старшеклассников, студентов колледжей и вузов всего региона, где ребята смогут изучать современные цифровые технологии. В лаборатории объединятся инженерные традиции и современные AI-инструменты, здесь будут проходить регулярные занятия, проектные треки и публичные демонстрации технологий. Этот проект — важный этап в развитии региона, а в масштабах страны — это ещё один шаг к технологическому суверенитету. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Открытие лаборатории — знаковое событие для нашего региона. Ровно два года назад Президент России дал старт работе "Школы 21" в Великом Новгороде. И сегодня мы смело можем сказать, что этот уникальный образовательный центр стал одним из самых востребованных. Сегодня искусственный интеллект стал неотъемлемой частью практически всех отраслей нашей жизни. И Новгородская область получает уникальную возможность не только применять самые передовые ИТ-решения на благо наших жителей, но и задавать тренды в этой сфере. Создавать лучшие практики, которые будут применяться в других регионах. Благодарю Сбер и "Школу 21" за открытие такой лаборатории. Уверен, что наше сотрудничество позволит Новгородской области в перспективе стать одним из важных цифровых хабов в стране. Александр Дронов, врио губернатора Новгородской области

Уже 19 сентября в лаборатории состоятся соревнования по машинному зрению. Участники будут собирать и программировать беспилотные устройства, решая задачи восприятия, навигации и автономного движения. Трансляция соревнований будет вестись на стенде Сбера в рамках финала Чемпионата высоких технологий.

Фото: пресс-служба Сбера